Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (3)

- Il consiglio di amministrazione ha convocato l'Assemblea in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19. Gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio 2019 e la distribuzione dei dividendi nei termini proposti dal consiglio di amministrazione. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020; la delibera sarà vincolante per la prima sezione della Relazione (politica di remunerazione) e non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti). Il consiglio di amministrazione ha convocato l'Assemblea anche per la nomina di un amministratore. Il consiglio di amministrazione il 5 febbraio 2020 aveva infatti nominato per cooptazione Alessandra Ferone la quale, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, resta in carica sino all'Assemblea. Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il collegio sindacale nominato dall'Assemblea il 28 aprile 2017, pertanto l'Assemblea sarà chiamata a nominare il nuovo collegio sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, sulla base del voto di lista, e a determinarne la retribuzione per la durata della carica. (segue) (Com)