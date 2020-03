Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'amministratore delegato-Ceo il Piano non prevede l'attribuzione di azioni. Il Piano prevede che ai beneficiari sia inoltre attribuita una quota di incentivo aggiuntiva, in forma azionaria, soggetta ad un Periodo di Retention predefinito dal regolamento del Piano. Il Piano prevede tre assegnazioni di azioni ordinarie di Saipem a titolo gratuito soggette a periodo di retention con riferimento ai periodi di performance degli anni 2020, 2021 e 2022, in numero variabile in relazione all'attribuzione individuale.Le specifiche condizioni e finalità del Piano sono illustrate nel Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti della Consob, che verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La proposta è stata predisposta in conformità alle prescrizioni dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), tenuto altresì conto della disciplina attuativa emanata da Consob in materia di attribuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori. (segue) (Com)