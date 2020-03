Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (8)

- A seguito dello scoppio della pandemia Covid-19, nel rispetto delle disposizioni delle istituzioni e autorità sanitarie nazionali e locali italiane, Saipem, già strutturata a fronteggiare situazioni complesse, ha immediatamente attivato il suo protocollo di risposta alle crisi, ha sviluppato un piano di gestione della specifica emergenza e messo in atto una serie di misure a tutti i livelli dell'organizzazione (lavoro "agile", blocco delle trasferte) in modo da prevenire eventuali rischi e garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti, clienti e fornitori e la continuità delle proprie attività operative. L'unità di crisi Saipem, operante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è costantemente in contatto e si coordina con le 52 unità di crisi locale in tutto il mondo e rivede periodicamente la situazione e lo stato del piano d'azione concordato con il comitato per le crisi aziendali, presieduto dall'amministratore delegato. Allo stato attuale, sulla base delle informazioni disponibili, la pandemia Covid-19, in linea con l'applicazione dei principi contabili internazionali, è stato classificato come evento "Non Adjusting" (Ias 10); come raccomandato anche dalla recente comunicazione dell'Esma, la natura dell'evento è stata descritta nella sezione "Fatti di rilevo dopo la chiusura dell'esercizio" della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 della società precisando che, dato il contesto di generale incertezza, non vi sono elementi per quantificarne l'impatto che, anche in funzione dell'evolversi del contagio, potrebbe avere effetti non prevedibili e potenzialmente rilevanti sulle attività commerciali e operative future e quindi, sui valori economici, patrimoniali e finanziari del gruppo. (Com)