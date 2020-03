Cile: coronavirus, sale a 33 il numero dei contagi e il governo si prepara alla fase 3 (2)

- Il ministro della Salute ha quindi ribadito che rimane in vigore il protocollo che stabilisce quattordici giorni di quarantena obbligatoria per tutte le persone che entrano nel paese provenienti dall'Italia e dalla Spagna. Il nuovo protocollo messo in atto per contenere la diffusione nel paese del nuovo coronavirus prevede un periodo obbligatorio di osservazione in casa di 14 giorni. Secondo quanto affermato dal ministro della Salute, Jaime Manalich, la fase due di "contenimento" dell'epidemia non prevede ancora l'applicazione di misure di quarantena su intere comunità. Queste misure "verranno adottate quando si presentino focolai in stabilimenti educativi, servizi pubblici, imprese o centri penitenziari". (segue) (Abu)