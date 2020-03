Cile: coronavirus, sale a 33 il numero dei contagi e il governo si prepara alla fase 3 (5)

- In Messico si contano ad oggi dodici casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti dalla Covid-19. Le autorità locali stanno dando vita a una intensa attività di comunicazione su rischi e misure preventive da adottare, compresa una conferenza stampa quotidiana notturna per fare il punto sull'emergenza. Il Messico ricorda la dolorosa esperienza della "febbre suina" del 2009, l'epidemia che sembra aver generato in patria portando a 195 morti su 21.857 casi di contagio. Un virus che provocò la morte di circa seimila persone in tutto il mondo. Il nuovo coronavirus è arrivato in Paraguay, dove si registrano cinque casi, e le autorità hanno avviato una serie di provvedimenti restrittivi: scuole e università chiuse e stop a tutte le concentrazioni di persone in locali pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, per i prossimi 15 giorni. Allarme scattato anche in Bolivia - che ha registrato i primi casi di contagio in tre persone di ritorno da viaggi in Europa e Usa -, e in Honduras, con altri due casi. (segue) (Abu)