Coronavirus: Casu (Pd), a Roma andiamo a donare il sangue

- "Roma ha bisogno di sangue per le sale operatorie. Se possiamo farlo nel rispetto delle indicazioni mediche e delle nuove disposizioni raccogliamo l'appello delle autorità sanitarie e di Nicola Zingaretti e andiamo a donarlo in piena sicurezza, seguendo le istruzioni della Regione Lazio. È questo il momento". Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu in una nota. (Com)