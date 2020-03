Coronavirus: Di Maio alla “Bbc”, l’Italia sarà il primo paese in Europa a uscire dall’emergenza

- L’Italia è stato il primo paese in Europa a essere coinvolto così negativamente nell’emergenza coronavirus: “Spero che questo significhi che sarà anche il primo paese a uscirne”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata all’emittente britannica “Bbc”. Il titolare della Farnesina si è detto convinto che le misure stringenti adottate in tutto il paese si stiano rivelando efficaci per contenere il virus. “I nostri nonni venivano arruolati per andare in guerra. A noi viene chiesto semplicemente di stare a casa. La grande maggioranza dei cittadini sta rispettando le regole. Quelli che non lo fanno saranno soggetti a sanzioni, che si tratti di multe o di incriminazioni”, ha osservato Di Maio. (segue) (Res)