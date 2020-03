Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus registrati nell'ultima settimana in Africa, e in particolare nell'area sub-sahariana, sta sollevando le preoccupazioni circa le difficoltà di organizzare una risposta strutturata all'emergenza in un continente già alle prese con diverse calamità, non solo sanitarie. Finora 135 casi di contagio sono stati confermati in 12 paesi africani, di cui otto nella regione sub-sahariana: secondo le stime aggiornate dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della piattaforma online di monitoraggio Covid19-Africa, il numero più alto di casi è stato registrato in Egitto (60), seguito da Algeria (20), Sudafrica (17), Tunisia (sette), Marocco (sei), Senegal (cinque), Camerun, Burkina Faso, Nigeria (due ciascuno), Togo, Repubblica democratica del Congo e Costa d'Avorio (uno ciascuno), per un totale di 135 casi positivi, tre decessi (in Egitto, Marocco e Algeria) e 45 guariti. Si tratta per la grande maggioranza di episodi legati a casi di contagio con italiani o persone che sono di recente rientrate da paesi con focolai (Cina, Corea del Sud, Italia del nord, Francia o Iran), ma è notizia di oggi che le autorità del Sudafrica - il paese più colpito dell'Africa sub-sahariana - hanno confermato il primo caso di trasmissione locale di coronavirus (un uomo di 32 anni contagiato dopo essere entrato in contatto con un uomo d'affari cinese). (segue) (Res)