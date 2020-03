Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (2)

- Finora le autorità dei paesi africani colpiti hanno adottato diverse misure nel tentativo di contenere la diffusione dei contagi che, sebbene non abbia finora raggiunto livelli tali da decretare lo stato di emergenza, ha fatto registrare una curva di incremento abbastanza importante negli ultimi giorni. Dopo aver isolato un totale di circa 150 persone considerate a rischio per possibile contatto con i due casi confermati, la Nigeria ha sospeso per due settimane le attività del parlamento e ha istituito un comitato ad hoc per coordinare la risposta all'epidemia. Il presidente Muhammadu Buhari, da parte sua, ha esortato i nigeriani a “non farsi prendere dal panico”, sostenendo che “un allarme eccessivo causerebbe più danni che benefici”, e ha elogiato il ministero della Salute, il Centro per il controllo delle malattie e i governi degli stati federati per la loro risposta all’emergenza. Buhari ha quindi invitato i cittadini nigeriani a fidarsi solo delle informazioni fornite dal governo e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e a seguire i loro consigli per impedire la trasmissione del virus. Il ministero della Salute ha inoltre dichiarato di aver attivato il suo programma di risposta per garantire che qualsiasi focolaio di virus sia “controllato e contenuto rapidamente”, mentre il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha annunciato che pubblicherà rapporti giornalieri con aggiornamenti su eventuali casi di coronavirus nel paese. (segue) (Res)