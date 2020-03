Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (3)

- Il Sudafrica, il paese più colpito dell'Africa sub-sahariana, ha risposto con urgenza alla richiesta di rimpatrio dei concittadini residenti a Wuhan, la città cinese dove si è sviluppato il primo focolaio di coronavirus. Il presidente Cyril Ramaphosa ha presenziato martedì scorso all’aeroporto di Pretoria alla partenza del volo per Wuhan che rimpatrierà 122 persone, parte di un gruppo originario di 180 sudafricani che hanno espresso la volontà di rientrare. Il rientro dell’aereo, la cui missione costerà circa 1,6 milioni di dollari al governo di Pretoria, è previsto per domani, 13 marzo. In generale, i singoli paesi africani hanno provveduto alla sospensione di quasi tutti i voli diretti e provenienti dalle destinazioni a rischio: in tal senso, lo scorso 28 febbraio l'Alta corte di Nairobi, in Kenya, ha ordinato la sospensione di tutti i voli da e per la Cina, mentre il marzo tale misura è stata applicata a tutti i voli della compagnia Kenya Airways provenienti da destinazioni del nord Italia, in particolare Verona e Milano. È di oggi, inoltre, la notizia che la stessa compagnia ha disposto la cancellazione dei voli da e per Roma e Ginevra, aggiungendo così un altro tassello alla lunga lista di compagnie aeree africane che nelle ultime due settimane hanno sospeso i voli da e per la Cina - South African Airways, Royal Air Maroc, Air Tanzania, Air Mauritius, EgyptAir, RwandAir e Kenya Airways -, con perdite per mancati introiti stimate dal vicepresidente dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) Raphael Kuuchi in 400 milioni di dollari. Un duro colpo per le compagnie aeree africane, che già lo scorso anno hanno registrato perdite per 100 milioni di dollari, e ne rischiano altre a causa dell’emergenza sanitaria. (segue) (Res)