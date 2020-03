Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (4)

- Sul fronte della risposta all'emergenza, il Kenya ha inoltre aperto un centro di quarantena nella capitale Nairobi per sospetti casi di coronavirus. La struttura, secondo quanto riferiscono i media locali, è stata aperta all'interno dell'ospedale distrettuale di Mbagathi, dispone di 120 posti letto nei reparti di isolamento e di un'unità di terapia intensiva ed è completamente separata dal resto dell'ospedale per garantire un contatto limitato con i casi sospetti. I funzionari sanitari stanno inoltre distribuendo mascherine, letti e termometri come parte delle misure per prevenire la diffusione del virus nel paese. Meno strutturata appare la risposta all'emergenza nella Repubblica del Congo, la cui capitale Brazzaville dista pochi chilometri da Kinshasa, terza città più popolosa del continente dove è stato di recente registrato un caso: qui la prevenzione è affidata ad un team di circa 50 persone formate dall'Oms, che ogni due giorni verificano lo stato di salute delle persone confinate nelle loro case durante i 14 giorni di possibile incubazione del coronavirus. Per compensare la mancanza di infrastrutture, l'ambasciata cinese ha proposto la fornitura di posti adeguati a Pointe-Noire e Brazzaville per le quarantene dei suoi cittadini, mentre le autorità hanno messo in atto misure di contenimento per i viaggiatori provenienti dalla Cina, in un primo momento, quindi da tutte le destinazioni a rischio. (segue) (Res)