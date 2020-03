Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ancora troppo strutturata risulta la risposta all'emergenza messa in campo dalle autorità di Burkina Faso e Costa d’Avorio, paesi che ospitano una grande comunità francese e hanno relazioni quotidiane con la Francia: finora non sono state prese particolari precauzioni contro il contagio e in entrambi i paesi africani sono in vigore semplici raccomandazioni alla responsabilità, con controlli della temperatura per chi proviene da paesi con focolai e l’invito ad autoisolarsi per 14 giorni. La dichiarazione di pandemia, annunciata ieri dall’Oms, sembra tuttavia destinata a determinare azioni più responsabili e risposte più massicce da parte dei blocchi regionali africani: già nella giornata di oggi, ad esempio, i ministri della Sanità della Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (Cemac) si sono dati appuntamento a Douala, in Camerun, per sviluppare una strategia comune di risposta all'emergenza. Del resto, il rischio di una diffusione fuori controllo della pandemia in Africa sub-sahariana è legato a molteplici preoccupazioni. (segue) (Res)