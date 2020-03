Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (6)

- Secondo un’analisi fatta dall’Istituto di studi sulla sicurezza di Pretoria (Iss Africa), la maggiore inquietudine è legata a motivi economici: gli esperti prevedono, infatti, effetti di lunga durata sulle economie dei paesi che hanno un’elevata dipendenza dalle esportazioni di materie prime verso la Cina, gravate peraltro da un forte debito pubblico e da diverse altre criticità. Come messo in luce da diversi osservatori, negli ultimi 15 giorni le valute africane sono state oggetto di vendite, a partire dal rand sudafricano, che con la repentina diminuzione della domanda cinese, il crollo dei prezzi delle materie prime e la fuga di capitali stranieri si è notevolmente indebolito, arrivando a perdere il 5 per cento rispetto al dollaro. Reazioni a catena come queste mettono a rischio inoltre l'Accordo sull'area di libero scambio continentale (Cfta) in vigore dallo scorso anno, senza contare il rischio che presidenti di lunga data colgano l'occasione per prorogare le elezioni presidenziali in programma nei prossimi mesi, prolungando di fatto il loro periodo al potere. (segue) (Res)