Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (7)

Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza

- Una buona notizia è tuttavia da segnalare sul fronte della ricerca. Grazie ad un laboratorio specializzato di Dakar, DiaTropix, presto potrebbe essere disponibile un kit di test per coronavirus capace di diagnosticare il Covid-19 in soli 10 minuti. Il progetto, secondo quanto riferisce il sito web di settore "DevEx", è frutto di una collaborazione tra la società biotecnologica britannica Mologic e l'Institut Pasteur (istituto specializzato nella ricerca scientifica) di Dakar ed è sovvenzionato dal governo britannico, che come parte di un pacchetto di finanziamenti per la prevenzione e la ricerca sul coronavirus da circa 60 milioni di dollari ha assegnato una sovvenzione da 1 milione di sterline a Mologic - una società britannica di biotecnologie che in passato ha già prodotto kit di test simili per ebola, morbillo e febbre gialla - per sviluppare questo nuovo kit di test in tempi record. Si prevede infatti che il laboratorio sarà in grado di produrre circa 2 milioni di kit all'anno che saranno distribuiti in tutto il continente a partire da giugno. In collaborazione con l'Istituto Pasteur di Dakar, la produzione dei kit avverrà presso la nuova struttura di Dakar. (segue) (Res)