Coronavirus: casi in aumento anche in Africa, così il continente si prepara all'emergenza (8)

- In un tale contesto, l'Oms si è intanto affrettata a rafforzare la capacità dei paesi africani nel testare il virus e formare i professionisti della salute nella cura delle persone colpite: se a fine gennaio solo il Senegal e il Sudafrica avevano laboratori capaci di testare il virus, ora 37 paesi hanno già sviluppato questa capacità. Per Mary Stephen, che lavora presso l'Oms a Brazzaville, la principale discriminante dipenderà dal fatto che si sviluppi o meno un focolaio del virus in Africa: se ciò dovesse accadere, come accaduto per la Cina, l'Italia o l'Iran, i numeri dei decessi africani saranno destinati ad aumentare drasticamente. Diventa allora essenziale creare un legame tra l'Europa e l'Africa nella ricerca di strategie per l'individuazione e la lotta contro diversi tipi di virus, non solo il Covid-19: su questa linea, è recente la notizia che l'istituto Spallanzani di Roma accoglierà prossimamente due epidemiologi del laboratorio di virologia di Port Sudan, nel quadro di una missione di training su alcune tecniche di diagnostica molecolare necessarie per effettuare diagnosi da laboratorio ed individuare la causa di agenti infettivi come il nuovo coronavirus (Covid19). Il soggiorno dei due tecnici a Roma si concentrerà in particolare sull’apprendimento delle tecniche di reazione a catena della polimerasi, note come “Pcr”. “Non si tratterà solo di uno studio sul coronavirus”, ha spiegato ad "Agenzia Nova" il direttore dell’Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo (Aics) a Khartum, Vincenzo Racalbuto, “ma di tecniche utili per numerose infezioni presenti in Africa, dalla dengue alla malaria”. (Res)