Coronavirus: Piemonte, i decessi sono 29, nove nelle ultime 24 ore

- Sale a 29 il numero di persone morte per coronavirus in Piemonte. Sono nove in più di ieri. Quattro, in particolare, i decessi di persone positive al test del covid19 comunicati oggi pomeriggio dall’Unità di crisi. Si tratta di un uomo del Torinese di 80 anni deceduto a Ciriè, una donna 81enne del Vercellese deceduta all’ospedale Maggiore di Novara, un 83enne vercellese deceduto a Vercelli e un uomo di 68 anni del torinese, deceduto all’ospedale Martini di Torino. Lo rende noto la Regione Piemonte. (Rpi)