Coronavirus: De Corato (Fd'I), finalmente al via sanificazioni Amsa, meglio tardi che mai

- “Finalmente il Comune di Milano, dopo le mie numerose segnalazioni (ultima quella di questo pomeriggio), si è deciso fino al 3 aprile 2020, ad effettuare una sanificazione straordinaria delle principali vie e piazze della città attraverso gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari. Sicuramente la sanificazione sarebbe stata più utile che fosse effettuata prima ma, meglio tardi che mai”. Lo dichiara l’ex vicesindaco di Milano e assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, in merito all'attività straordinaria di sanificazione che verrà effettuata da Amsa fino al prossimo 3 aprile nelle principali vie e piazze del capoluogo lombardo in relazione all'emergenza Coronavirus. (Com)