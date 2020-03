Coronavirus: Oddati (Pd), tavolo con parti sociali è in direzione da noi auspicata

- Nicola Oddati, della segreteria nazionale del Partito democratico, conferma che "il presidente Conte ha convocato per domattina, nella direzione da noi auspicata, un tavolo con le parti sociali per discutere degli interventi, delle misure e dei controlli per garantire la sicurezza di quei lavoratori impegnati nella produzione di beni e servizi fondamentali per i cittadini. Il ministro Boccia - prosegue l'esponente del Pd in una nota - ha ribadito che si stanno mettendo in campo le misure per proteggere tutti i lavoratori. Un passo avanti per tranquillizzare lavoratori e imprenditori". (Com)