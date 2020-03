Coronavirus: Furfaro (Pd), Lega in confusione, Salvini e Fontana si parlano?

- Marco Furfaro, della segreteria del Partito democratico, attacca la Lega in merito alla gestione del Covid-19. "Nelle ultime ventiquattro ore abbiamo notato il crescere di una certa confusione nelle posizioni della Lega - sottolinea l'esponente del Pd in una nota -. Aperto, chiuso, chiuse tutte le regioni, alcune province, nessuna. Evidentemente Salvini e Fontana non si parlano o si capiscono poco, e ancor meno entrambi si parlano o si capiscono con Zaia, che ha più volte cambiato posizione. Il governo - continua Furfaro - non solo ha prestato attenzione alle richieste del presidente della Lombardia concordandole con il governatore, ma ha esteso misure più rigide di quelle richieste a tutta l’Italia. Domani il governo incontrerà le parti sociali per valutare le misure economiche e tutto ciò che occorre per tutelare la salute dei lavoratori. Stop allora alle polemiche e ai distinguo. I cittadini chiedono unità, serietà, collaborazione, non un'eterna diretta Facebook. In questo momento in ballo non c'è il consenso di questo o quel partito. E nemmeno la smania di visibilità dei leader politici. C'è l'Italia da proteggere, è il caso di ricordarselo". (Com)