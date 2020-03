Coronavirus: a Monza 24 casi positivi, nuova ordinanza del sindaco Allevi

- Sono 24 le persone con tampone positivo nella nostra città, con una crescita di 8 rispetto a ieri. È l'ultimo “bollettino” sull'emergenza Coronavirus a Monza. “La pressione sul nostro sistema sanitario – spiega il sindaco Dario Allevi – è sempre più forte e anche i numeri di Monza cominciano a crescere in maniera preoccupante. Proprio per questo, però, serve la massima collaborazione: dobbiamo assolutamente evitare che l'espansione del virus diventi incontrollata anche nel nostro territorio”. Stasera il Sindaco ha firmato l'ordinanza che recepisce il DPCM del Presidente del Consiglio di ieri sera introducendo anche misure specifiche per Monza. Le novità riguardano i divieti di sosta per il lavaggio strade e i parcheggi a disco orario: entrambi sono sospesi fino al 25 marzo. “Sono misure che vanno incontro alle esigenze di tanti cittadini ai quali oggi stiamo chiedendo grandi sacrifici”, spiegano il sindaco e l'assessore alla Mobilità Federico Arena. Inoltre si sta lavorando su un piano di disinfestazione di tutta la città. (segue) (Com)