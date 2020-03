Coronavirus: a Monza 24 casi positivi, nuova ordinanza del sindaco Allevi (3)

- “Ne abbiamo discusso nel corso di una conference call stamattina con il Presidente Fontana e i sindaci dei capoluoghi lombardi. È senza dubbio un segnale, ma secondo noi non basta. Nel frattempo continuo con forza a dire ai miei concittadini: state a casa. Uscite solo per indifferibili motivi di lavoro o di salute e per fare la spesa. Tutto il resto oggi non conta. Ne riparleremo quando avremo sconfitto il virus. E, allora, ci gusteremo ancora di più quella "normalità" che oggi ci manca tanto”. Da lunedì saranno più di 300 i dipendenti del Comune di Monza in lavoro “agile”. “È uno sforzo organizzativo e tecnologico enorme, spiega il sindaco. Negli ultimi due anni, però, avevamo già creato le infrastrutture digitali necessaire. In pratica avevamo già costruito quell'autostrada che ci ha permesso di mettere in smart working oltre 300 dipendenti in poche ore”. I dipendenti saranno dotati di un desktop o un notebook, di una connessione internet “protetta” e di uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”. Sono attivi tre numeri di emergenza dedicati agli anziani per ottenere ogni informazione utile, oltre alla consegna a domicilio di qualsiasi genere di prima necessità: 334/6311270 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17), numero verde Auser (per chiamate da telefono fisso): 800 995 988 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), numero Auser Brianza (per chiamate da cellulare): 039/2454544 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18). (Com)