Imprese: Leonardo, risultati 2019 in linea o superiori a guidance per secondo anno consecutivo (2)

- L’indebitamento netto di Gruppo del 2019 include l’effetto dell’adozione del principio contabile Ifrs 16 sui contratti di leasing per 451 milioni di euro (458 milioni alla data di prima iscrizione), il pagamento dei dividendi (81 milioni), nonché l’acquisizione di Vitrociset (110 milioni inclusivo della posizione finanziaria netta della società acquisita di 63 milioni) e di altre partecipazioni minori. Al netto di tali fenomeni, sottolinea Leonardo, l’ammontare dell’indebitamento netto di Gruppo sarebbe rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2018. I risultati dell’esercizio 2019 evidenziano ordini pari a 14.105 milioni di euro. Gli ordini del 2018 includevano, nel segmento degli elicotteri, l’acquisizione dell’ordine NH90 Qatar per circa 3 miliardi; al netto di tale fenomeno, tutti i business risultano in crescita. Il portafoglio ordini è stato pari a 36,513 milioni di euro, rispetto al 2018 è stato registrato un incremento del 1,1 per cento, e assicurato una copertura in termini di produzione equivalente pari a oltre 2,5 anni. (segue) (Com)