Imprese: Leonardo, risultati 2019 in linea o superiori a guidance per secondo anno consecutivo (3)

- I ricavi sono stati pari a 13,784 milioni di euro e registrano, rispetto al 2018 (12,2 miliardi), un significativo incremento (12,6 per cento), principalmente riconducibile all’elettronica per la difesa e sicurezza ed all’Aeronautica militare. Il Margine operativo lordo (Ebita) è stato pari a 1,251 milioni di euro, presenta una significativa crescita rispetto al 2018 (1,120 milioni), confermando una solida redditività (Ros del 9,1 per cento, in linea con il precedente esercizio) per effetto del miglioramento registrato nell’elettronica per la difesa e sicurezza, negli elicotteri e nelle divisioni dell’Aeronautica, che ha più che compensato la flessione del risultato del consorzio Gie-Atr e del segmento manifatturiero nel settore spazio oltre che, gli investimenti associati al rafforzamento delle strutture centrali a supporto del percorso di crescita del Gruppo. Il risultato ante oneri finanziari (Ebit) è stato pari a 1,153 milioni di euro presenta, rispetto al 2018 (715 milioni), un miglioramento pari a 438 milioni (61,3 per cento) dovuto, oltre che al miglioramento dell’Ebita, alla riduzione degli oneri di ristrutturazione ed al completamento di gran parte degli ammortamenti legati alle attività immateriali iscritte in occasione dell’acquisizione di Leonardo Drs (purchase price allocation). (segue) (Com)