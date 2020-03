Imprese: Leonardo, risultati 2019 in linea o superiori a guidance per secondo anno consecutivo (4)

- Il risultato netto ordinario è stato pari a 722 milioni di euro, beneficiando rispetto al precedente esercizio principalmente del miglioramento del risultato operativo, al netto del relativo carico fiscale. Il risultato netto, pari a 822 milioni di euro accoglie, a seguito della firma della transazione con Hitachi, gli effetti del rilascio di gran parte del fondo stanziato a fronte delle garanzie prestate in occasione della cessione del business trasporti di Ansaldobreda S.p.A. Il dato del 2018 includeva gli effetti della sentenza di assoluzione nei confronti di Ansaldo Energia e di un’altra operazione minore, che avevano portato alla rilevazione, all’interno del risultato delle “Discontinued Operations”, di un provento di 89 milioni. Free Operating Cash Flow (FOCF): risulta positivo per 241 milioni di euro (336 milioni nel 2018). (segue) (Com)