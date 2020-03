Imprese: Leonardo, risultati 2019 in linea o superiori a guidance per secondo anno consecutivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento netto di Gruppo riflette positivamente l’andamento del Focf. Tuttavia, rispetto al dato del 31 dicembre 2018 (2,351 milioni), si attesta ad 2,847 milioni, per effetto principalmente dell’iscrizione delle passività finanziarie derivanti dall’applicazione dell’Ifrs 16 “Leasing” (l’effetto al 1 gennaio 2019 sull’indebitamento netto di Gruppo è stato pari ad 458 milioni di euro), dell’impatto sulla posizione finanziaria netta dell’operazione Vitrociset (110 milioni, inclusivo della posizione finanziaria netta della società acquisita di 63 milioni) e della distribuzione di dividendi (per 81 milioni). Gli effetti dell’adozione del principio Ifrs16 “Leasing” sul bilancio 2019 sono riportati nella nota “effetti del nuovo principio contabile Ifrs16 “Leasing” della relazione sulla gestione. (Com)