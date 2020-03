Coronavirus: Leonardo, impatto Covid non modificherà prospettive di medio-lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto del coronavirus non modificherà le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo Leonardo. Lo afferma il consiglio di amministrazione della società in un comunicato diramato oggi. Il consiglio ritiene che l'andamento della situazione non permetta allo stato attuale ogni approssimazione di quantificazione degli effetti sull'andamento 2020 del gruppo. La società "ha fatto e sta facendo ampio e capillare ricorso alla remotizzazione delle attività ma non può, al momento, escludere interventi selettivi e temporanei di sospensione parziale e mirata della operatività di taluni reparti afferenti ai siti produttivi che per loro natura non offrono la possibilità del lavoro a distanza". Leonardo presume che vi sarà un impatto principalmente sui seguenti ambiti di attività aziendale: regolare svolgimento campagne commerciali, regolarità dei rapporti con la catena di fornitura, rispetto dei tempi/flussi di produzione, rispetto dei tempi e dei processi di accettazione e consegna dei prodotti/attività da parte dei clienti".(Com)