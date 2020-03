Coronavirus: D'Amato, necessario donare sangue, rischio stop attività chirurgica

- "L'emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. E’ necessario andare a donare perché c'è il rischio concreto di bloccare l'attività chirurgica. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, che rivolge "un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attività ospedaliere. Donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali".(Com)