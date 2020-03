Coronavirus: sei nuovi casi in Iraq, sono 83 in totale

- Sono ora 83 i casi di contagio da coronavirus in Iraq, dove le ultime rilevazioni hanno identificato sei persone positive al test. Lo ha fatto sapere in un comunicato il ministero della Sanità e dell’Ambiente. Quest’oggi i laboratori del ministero hanno fornito i responsi su 111 casi sospetti. Sei sono risultati positivi: un cittadino a Najaf, uno a Rusafa e quattro a Baghdad. Finora sono inoltre 24 i cittadini guariti dalla Covid-19, la malattia provocata dal virus Sars-CoV-2, e otto quelli deceduti. Nel comunicato, il ministero ha confermato l’impegno a trattare tutti i casi in linea con gli standard internazionali e ha rinnovato l’appello ai cittadini a rispettare le restrizioni imposte dalle autorità per impedire la diffusione del virus. (Irb)