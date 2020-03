Coronavirus: Gallera, servono respiratori e 500 medici e 1200 infermieri per gestirli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo parlando con la protezione civile. Abbiamo bisogno dei respiratori e poi del personale perché è chiaro che qui ci vogliono circa 500 medici e 1200-1500 per gestirli. Ed è logico, tutte le energie che stiamo immettendo nel sistema servono a rafforzare gli ospedali, ma abbiamo bisogno anche qui di aiuti che arrivino dall'esterno, ad esempio dalle altre regioni". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento streaming per fare il punto quotidiano sull'emergenza Coronavirus.(Rem)