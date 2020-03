Coronavirus: Iss, non siamo ancora in grado di stabilire numero vittime del Covid-19

- L'Istituto superiore di sanità non è ancora in grado di indicare le cause effettive della morte dei pazienti contagiati da coronavirus né, dunque, quante siano le vittime del Covid-19, e quante invece quelle il cui decesso è determinato da altre patologie. "Stiamo approfondendo i motivi e i fattori di rischio di mortalità attraverso lo studio delle cartelle cliniche, ma ad oggi ne sono arrivate 70 e sono poche per produrre un'analisi", ha spiegato Paolo D'Ancona, epidemiologo dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino delle 18 nella sede della Protezione civile. "Stiamo cercando di spiegare meglio, e lo faremo nei prossimi giorni, perché appaia una mortalità così elevata rispetto ad altri paesi".(Rin)