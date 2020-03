Finanza: M5s, si chiuda al più presto la Borsa, la politica alzi muro contro speculazione

- I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Finanze di Montecitorio rilevano che "l'indice Ftse Mib segna meno 16 per cento alle 17:56 di questo pomeriggio, dopo che la governatrice della Banca centrale europea Christine Lagarde ha dato risposte molto parziali ai mercati escludendo di fatto un intervento diretto sugli spread e sui debiti pubblici". In una nota i parlamentari quindi aggiungono: "Ci chiediamo cosa si aspetti a chiudere le contrattazioni fino a fine seduta. Non saremmo certo i primi, visto che negli Stati Uniti hanno già preso contromisure. E' molto strano che un intero Paese si fermi per l'emergenza coronavirus, ma che non si possa fermare in parallelo la Borsa, così da garantire alla politica il tempo necessario ad approvare provvedimenti economici fondamentali in questa fase di incertezza. A chi giova mandare all'aria miliardi di euro di risparmi e favorire comportamenti speculativi, come le vendite allo scoperto? Si agisca il prima possibile. L'ultima cosa che serve all'Italia in questo momento - concludono gli esponenti del M5s - è che all'emergenza sanitaria ed economica se ne aggiunga una finanziaria". (Com)