Bolivia: coronavirus, scuole chiuse e stop a voli da e per l'Europa (2)

- Il governo boliviano ha dichiarato lo stato di "emergenza nazionale" per contrastare la diffusione della Covid-19. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro tra le autorità del governo centrale e delle amministrazioni locali. Il ministro della Presidenza, Yerko Nunez, ha spiegato che lo status di "emergenza nazionale" permetterà al governo di "sbloccare i fondi necessari per frenare il virus e assicurare assistenza dinanzi a qualsiasi emergenza". Al momento, ha precisato il ministro rimandando alle raccomandazioni espresse dagli esperti dell'Organizzazione mondiale della salute (Oms), non è prevista chiusura delle frontiere. (segue) (Brb)