Donbass: Gruppo contatto trilaterale, accordo su apertura due nuovi punti di controllo

- Nel corso dell’ultimo incontro del Gruppo di contatto trilaterale sul Donbass, le parti hanno raggiunto un accordo in linea di principio in merito all’apertura di due nuovi punti di controllo in entrate e in uscita. Lo ha reso noto l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), tramite una nota del rappresentante speciale Heidi Grau. Il Gruppo di contatto ha stabilito anche la creazione di un nuovo consiglio consultivo all’interno della piattaforma negoziale. Alla riunione hanno presenziato per la prima volta il direttore dell’amministrazione presidenziale ucraina Andriy Yermak e il viceconsigliere del Cremlino Dmitrij Kozak. Grau ha definito la loro partecipazione “un’espressione importante della prontezza delle parti a sostenere gli sforzi” del gruppo. (segue) (Res)