Coronavirus: Castellone (M5s), preparare il Sud all'emergenza

- "La sanità del Nord, che pure è un'eccellenza, sta faticando a gestire l'emergenza da coronavirus visto l'alto numero di contagi e di ricoveri. In Campania purtroppo la situazione sanitaria è nota a tutti". Lo ha detto in una nota il senatore M5s Maria Domenica Castellone che ha aggiunto: "C'è stata una gestione che ha puntato su tagli non razionali, è stata incentivata la deospedalizzazione senza però potenziare la sanità territoriale. Molti ospedali pubblici sono stati fortemente ridimensionati o chiusi". Quindi Castellone ha aggiunto: "Per questo l'appello del nostro capo politico Vito Crimi sulla necessità di intervenire immediatamente al Sud è sacrosanto. Bisogna pensare a potenziare immediatamente gli ospedali e a predisporre tutti i presidi funzionali al triage dei pazienti potenzialmente infetti". (Ren)