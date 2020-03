Coronavirus: Gallera, da sanità privata 792 posti letto per gestione emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo 292 posti di terapia intensiva nelle strutture private accreditate così come sono 700 i posti di pneumologia e di medicina utilizzati nelle strutture della sanità privata. Questo a sottolineare che non ci sono gli uni e gli altri, ma c'è un unico sistema che insieme sta cercando di dare una risposta straordinaria". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento streaming per fare il punto quotidiano sulla situazione Coronavirus smentendo alcuni articoli di stampa che evidenziavano un non pieno coinvolgimento della sanità privata nella gestione dell'emergenza. "Voglio sottolineare e ringraziare tutto il mondo delle sanità lombarda, pubblico e quello privato accreditato, perché sta facendo un lavoro enorme", ha chiosato Gallera. (Rem)