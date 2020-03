Coronavirus: Consiglio Ue sospende riunioni non essenziali

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, hanno deciso oggi che la capacità dell'Ue di prendere decisioni deve essere rafforzata in modo da garantire un'azione dell'Unione efficace per limitare la diffusione del coronavirus. Allo stesso tempo, il lavoro delle istituzioni deve essere adattato per tener conto della situazione attuale, hanno concordato i tre leader. In particolare, le riunioni del Consiglio essenziali saranno mantenute, mentre quelle non essenziali o non urgenti saranno annullate o rinviate e, in alcuni casi, si terranno invece videoconferenze. Se necessario, le decisioni possono essere prese mediante procedura scritta. Per il periodo fino al 31 marzo, il Consiglio manterrà le riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni di domani, quella di martedì 17 del Consiglio Affari economici e finanziari, quella di lunedì 23 del Consiglio Affari esteri, quella di martedì 24 del Consiglio Affari generali e quella del 26 e 27 del Consiglio europeo. (Beb)