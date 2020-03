Usa-Brasile: in foto l'incontro di Trump con consigliere Bolsonaro contagiato da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media brasiliani stanno pubblicando una foto dell'incontro avuto sabato tra Fabio Wajngarten, il consigliere del presidente Jair Bolsonaro trovato oggi positivo al nuovo coronavirus, e il presidente Usa Donald Trump. Wajngarten era presente alla cena che Trump aveva offerto a Bolsonaro, nella residenza di Mar-a-lago, in Florida, nel primo dei cinque giorni di visita del presidente brasiliano negli Usa. Accertato che i sintomi influenzali denunciati da Wajngarten al ritorno in patria, mercoledì, erano legati alla Covid-19, la presidenza brasiliana ha disposto il protocollo di emergenza per tutto lo staff di Bolsonaro. Il capo dello Stato brasiliano è stato sottoposto al test ed è ora in attesa della risposta. In precedenza, lo stesso Trump aveva detto di aver appreso della notizia, mostrandosi comunque tranquillo. “Ho sentito qualcosa in merito. Abbiamo avuto una cena insieme a Mar-a-Lago con l’intera delegazione”, ha detto Trump, spiegando che non ci sono stati però comportamenti particolari per farlo preoccupare. (Brb)