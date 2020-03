Coronavirus: De Priamo-Ghera (Fd'I), Raggi attivi lavoro agile per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni "nonostante gli annunci stiamo assistendo ad inaccettabili lungaggini e tentennamenti sull'impegno a consentire a tutti i lavoratori per i quali è possibile farlo ad arrivare il lavoro agile da casa, in osservanza al Dpcm sull'emergenza coronavirus". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "Non è accettabile - aggiungono - costringere i lavoratori ad usufruire delle ferie per ottemperare a quello che oggi è un dovere civico per tutti tranne che per coloro per i quali sia nndispensabile la presenza in ufficio in ragione del proprio ruolo. La Raggi sia quindi coerente con quanto da lei stessa annunciato e dia disposizioni univoche a tutti i dirigenti di Roma Capitale e delle municipalizzate per favorire senza esitazioni ulteriori telelavoro e lavoro agile".(Com)