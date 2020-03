Bce: Bagnai (Lega) Lagarde irresponsabile come Ponzio Pilato

- Il "drammatico" ampliamento dello spread cui si è assistito oggi è il "frutto dell'evidente inadeguatezza della nuova presidente della Bce, Christine Lagarde". È quanto dichiara il presidente della commissione Finanze e di palazzo Madama e senatore della Lega, Alberto Bagnai, commentando le ondate di vendite che hanno colpito i Btp italiani, il cui spread nei confronti dei Bund tedeschi ha raggiunto i livelli massimi da giugno 2019. "In presenza di uno shock economico che sta assumendo proporzioni globali - ha chiarito Bagnai - dichiarare che non è compito della Bce ridurre lo spread è da irresponsabili. Questo atteggiamento da Ponzio Pilato non è stato apprezzato dai mercati. Quella della Lagarde è probabilmente la frase più infelice mai pronunciata da un banchiere centrale. I cittadini europei - conclude il senatore della Lega - sono stanchi di istituzioni che li vessano nei periodi normali e li danneggiano in periodi di crisi. L'Unione Europea ha perso l'ennesima occasione per dimostrare la sua utilità".(Com)