Coronavirus: Gallera, a Milano 1146 positivi, ma la nostra battaglia la stiamo vincendo

- L'emergenza coronavirus in Lombardia è arrivata al suo 21esimo giorno. Lo ha ricordato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa quotidiana a palazzo Lombardia per fare il punto sulla diffusione del coronavirus in regione. In questi 21 giorni Milano ha raggiunto quota 1146 positivi con una crescita di 220 persone, una crescita lenta, ma costante. "In questi giorni – ha commentato l'assessore – abbiamo avuto evidenza della forte contagiosità di questo virus, della sua portata e dei danni che crea. Ma anche della capacità del nostro sistema sanitario di resistere". Gallera ha poi comunicato che ieri "siamo riusciti ad aprire 127 nuovi posti di terapia intensiva, un lavoro incredibile. E nei prossimi giorni ne apriremo altri 16 all'Ospedale San Carlo di Milano e altri 20 al Papa Giovanni di Bergamo. Fino a oggi la nostra battaglia la stiamo vincendo e speriamo di riuscire a farlo fino a quando decrescerà il contagio". (Rem)