Coronavirus: il piano Rai per l'informazione su tutte le reti

- La Rai cambia per l’emergenza del coronavirus. In una nota, l'azienda, che ha fatto sapere di aver deciso di riorganizzare la sua offerta generalista "per continuare ad offrire ai cittadini news, approfondimenti e programmi nel rispetto rigoroso delle norme sanitarie per i propri dipendenti nel segno di una Rai unita al servizio del Paese". Per quanto riguarda l’informazione è stato deciso che si avvarrà anche degli interventi su ogni rete di Rai News 24. Sul Tg1 ci saranno le tre edizioni principali delle 8, delle 13.30 e delle 20; il Tg2 avrà le edizioni delle 8.30, delle 13 e delle 20.30, oltre all’edizione pomeridiana di Rai Parlamento; il Tg3 avrà l’edizione delle 12.00, quella delle 14.20, preceduta dall’’edizione regionale, l’edizione delle 19, seguita dall’edizione regionale, e Linea Notte. Confermate le edizioni quotidiane del Tg di Rai Parlamento. Per l’intera giornata sarà RaiNews a intervenire nelle singole reti costantemente per offrire aggiornamenti sulla situazione. Le edizioni per i non udenti restano garantite.(Ren)