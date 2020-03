Germania: coronavirus, industriali temono recessione più lunga dalla riunificazione

- A causa delle conseguenze della pandemia di nuovo coronavirus sull'economia, la Germania rischia di cadere nella più lunga recessione dai tempi della sua riunificazione. È questo il timore espresso dall'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi) in una lettera al governo del cancelliere Angela Merkel, che il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver visionato. Nella missiva, il Bdi evidenzia che la produzione industriale della Germania è già diminuita per il sesto trimestre consecutivo produzione industriale è diminuita per il sesto trimestre consecutivo. Pur lodando le misure di politica economica decise dal governo federale per far fronte all'emergenza coronavirus, gli industriali tedeschi sottolineano come “gli annunciati investimenti pubblici aggiuntivi di 12,4 milioni di euro in tre anni non possano che essere l'inizio”. Nella giornata di domani, 13 marzo, Merkel, imprenditori e sindacati si incontreranno per discutere di ulteriori iniziative da intraprende al fine di sostenere l'economia contro il coronavirus. In tale prospettiva, oltre alla liquidità a breve termine e al sostegno ai prestiti per le grandi e medie imprese, il Bdi chiede misure di politica fiscale. Nel breve periodo, il governo federale dovrebbe differire i pagamenti delle imposte, in particolare i versamenti anticipati delle imposte sul reddito, sulle società e sul commercio. Nel medio periodo, la tassa sulle imprese dovrebbe essere ridotta a un livello competitivo su scala internazionale di un'aliquota massima del 25 per cento. Inoltre il contributo di solidarietà (Soli) andrebbe totalmente abolito, anche per le aziende. Si tratta di un'aliquota del 5,5 per cento sulla tassa sul reddito, introdotta nel 1991 e impiegata principalmente per coprire i costi della riunificazione della Germania. A novembre del 2019, il Budestag ha approvato l'abolizione del Soli per il 90 per cento dei contribuenti. Il 6,5 per cento dovrà pagare l'aliquota sulla base del principio di progressività, mentre il restante 3,5 per cento verserà completamente l'imposta. (Geb)