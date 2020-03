Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), in fabbrica con mascherine se distanza sicurezza impossibile

- Per le fabbriche, come per le filiere essenziali di sanità e alimentare, "si era detto dell'uso delle mascherine e il comitato scientifico si è pronunciato. Spero a breve ci sia un provvedimento del ministero della Salute. Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene la distanza di un metro, se non fosse possibile vanno utilizzate le mascherine". Lo ha detto il capo della Protezione civile nell'odierno bollettino delle 18 sul contagio da coronavirus in Italia.(Rin)