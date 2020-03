Coronavirus: Acea, sospesi distacchi utenze e rinviati pagamenti bollette per utenti in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’emergenza coronavirus, in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo e delle Autorità di Regolazione, il gruppo Acea "ha disposto la sospensione delle attività di distacco delle forniture energetiche e del servizio idrico in tutti i territori serviti e rinvia il pagamento delle bollette per i clienti in situazioni di difficoltà economica. Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione tutti i canali di contatto riportati all’interno dei siti www.gruppo.acea.it, www.acea.it e www.servizioelettricoroma.it, oltre che le piattaforme digitali MyAcea e l’area clienti del Servizio Elettrico Roma". (Com)