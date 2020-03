Coronavirus: Pd, Lagarde voce stonata rispetto ad impegni von der Leyen

- Per il responsabile Economia del Partito democratico, Emanuele Felice, "sorprendono le parole della presidente della Banca centrale europea, Lagarde. Una voce del tutto stonata rispetto agli impegni presi ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen con il suo solenne 'siamo tutti italiani'. Serve una netta correzione di rotta: oggi più che mai - prosegue l'esponente del Pd in una nota - è necessario che le istituzioni europee mettano in campo tutto quanto è necessario per affrontare una emergenza senza precedenti". (Com)