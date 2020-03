Coronavirus: Raiuno sospende Prova del Cuoco e Marzullo, confermato Porta a Porta

- "Raiuno sarà la rete dell’approfondimento informativo e dell’intrattenimento, Raidue quella dedicata all’offerta per ragazzi, alla divulgazione e ai telefilm mentre Raitre privilegerà informazione, approfondimento e cultura". Lo ha comunicato l'azienda di viale Mazzini in una nota. Dai prossimi giorni, il piano di Raiuno sarà il seguente: "Storie italiane partirà alle 10 e chiuderà alle 13.20, al posto della Prova del cuoco. Da lunedì 16 marzo, al posto di “Vieni da me” andrà in onda “La vita in diretta” che, quindi, partirà alle 14 e chiuderà alle 15.40 circa nella prima parte. Proseguirà poi, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa. “I soliti ignoti” sarà in onda fino a sabato 14 marzo, tranne venerdì 13 che andrà in replica e, da domenica 15 marzo il programma proseguirà in replica. “L’Eredità” sarà in onda fino al 22 marzo per proseguire poi in replica. Confermati gli approfondimenti informativi di “Porta a porta”, “Speciale Tg1”, “Tv7” e “Frontiere”, come la programmazione del weekend con “Unomattina in famiglia”, “Domenica In”, “A ruota libera” e “Italia sì”. Da venerdì sono sospese le registrazioni di “Buongiorno benessere” e le produzioni condotte da Gigi Marzullo e “S’è fatta notte”. (Ren)