Coronavirus: Mezzomo (Intesa Sp), misure Bce non bastano, tocca ai governi

- Il responsabile ricerca Macroeconomica direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, Luca Mezzomo, ha commentato in una nota il pacchetto di misure della Banca centrale europea finalizzate a contrastare i rischi economici creati dall’epidemia di Covid-2019. “Come ci aspettavamo, la Bce ha lanciato un pacchetto di misure più mirato di quanto i mercati si attendessero. Niente taglio dei tassi, ma in compenso la Ice ha annunciato diverse misure per rafforzare l’offerta di credito all’economia”. Per l’economista del gruppo bancario, "come ha ricordato la presidente Lagarde, l’intervento più importante nelle attuali circostanze è quello fiscale. Soltanto una reazione energica su tale fronte può ridurre l’incertezza dello scenario e condurre anche a una stabilizzazione dei mercati”. (Com)