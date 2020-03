Coronavirus: su Raidue sospeso Quelli che il calcio, confermato Fazio

- Su Raidue, ha fatto sapere l'azienda nell'ambito della ridisegnazione dei palinsesti per l'emergenza coronavirus: "confermato “I Fatti vostri” dopo l’ampia programmazione mattutina per i bambini con “44 Gatti”, “I Quaderni della Natura di Lulù”, “Brum Brum”, “Topo Tip”, “Leo da Vinci” e l’edizione del trentennale dell’Albero Azzurro. Resta l’appuntamento quotidiano con “Tg2 post”. Nel pomeriggio, al posto di “Detto fatto”, spazio alla tv dei ragazzi, a partire dalle 15.45, con i migliori documentari Bbc e Zdf sul mondo animale". E ancora: "Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16.30 l’appuntamento è con i film per ragazzi, mentre anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione, in particolare sabato 14 marzo alle 15.40 andrà in onda il film “Robo dog”, mentre alle 17.10 Giovanni Muciaccia condurrà il nuovo programma di divulgazione culturale “La Porta segreta”. Infine alcuni stop: "Sospese le registrazioni di ”Social club” e “Stracult”, confermato l’appuntamento informativo con “Petrolio”, mentre il martedì tocca al talk di approfondimento “Patriae”. Nel weekend confermato “Che tempo che fa “, sospeso “Quelli che il calcio”. (Ren)