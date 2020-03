I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: rapporto, 210 civili uccisi a gennaio nelle province del Nord Kivu e Sud Kivu - Nel solo mese di gennaio un totale di 210 civili sono morti nelle province del Nord Kivu e del Sud Kivu, nell'est della Repubblica del Congo (Rdc), teatro di scontri tra forze di sicurezza e gruppi ribelli. È quanto emerge da un rapporto del Kivu Security Barometer (Kst) - progetto congiunto tra il Congo Studies Group (Gec) della New York University e la Ong Human Rights Watch (Hrw) - secondo cui si tratta della cifra più alta registrata dal giugno 2017. "L'esercito congolese non sembra in grado di porre fine agli abusi contro i civili in nessuno dei quattro focolai di tensione. Sta affrontando seri problemi logistici", afferma il rapporto. "A seguito di questa persistente insicurezza, è stata osservata una rinnovata mobilitazione delle milizie e il fallimento delle smobilitazioni volontarie, in particolare a causa della mancanza di strutture di accoglienza", prosegue lo studio, secondo cui la maggior parte dei decessi si è registrato nella regione di Beni, situata nell'estremo nord della provincia del Nord Kivu e teatro di "massacri su larga scala" commessi essenzialmente dalle Forze democratiche alleate (Adf, un gruppo armato di origine ugandese). (Res)