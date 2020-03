I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iraq: Turchia condanna attacco contro base militare a nord di Baghdad - Il ministero degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha condannato l'attacco di ieri, 11 marzo, contro base militare di Taji in Iraq. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". L'attacco con 18 razzi Katyusha ha avuto come obiettivo il campo di Taji, a nord di Baghdad, uccidendo almeno tre membri della coalizione internazionale e ferendone altri dodici. Secondo quanto riferito nella serata di ieri da "Politico", tra le vittime ci sarebbero due militari statunitensi. Cavusoglu ha invitato le autorità irachene a catturare i responsabili dell'azione e a intraprendere "le misure necessarie per impedire il ripetersi di simili attacchi". "Speriamo che quest'attacco contro personale straniero che sostiene la lotta al terrorismo e contribuisce alla creazione di forze di sicurezza in Iraq non causi una nuova spirale di conflitto che possa danneggiare la stabilità regionale", ha aggiunto Cavusoglu. Dopo l'attacco contro la base di Taji, almeno 18 membri di una milizia sciita irachena sono rimasti uccisi in un raid condotto da tre caccia nella zona di Al Hassyan, ad Al Bukamal, nella Siria orientale, secondo quanto ha riferito l'Osservatorio per i diritti umani siriano (Sohr), Ong con sede a Londra, ma con una rete di contatti in Siria. (Res)